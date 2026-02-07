Франк ответил, перестанет ли Ромеро быть капитаном «Тоттенхэма» из-за частых удалений

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк высказался об удалении защитника и капитана лондонцев Кристиана Ромеро во встрече 25-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:2) и ответил на вопрос, может ли игрок лишиться капитанской повязки из-за грубой игры.

«Перестанет ли Ромеро быть капитаном? Нет. Кроме того, он сожалеет об инциденте. Он извинился перед товарищами по команде в раздевалке. Он один из самых важных игроков. Кристиан, прежде всего, не хотел доводить до этого и получать красную карточку. Он явно боролся за мяч. К сожалению, согласно правилам, это приводит к удалению», — приводит слова Франка ESPN.

С момента дебюта за «Тоттенхэм» в августе 2021 года Кристиан Ромеро был удалён с поля шесть раз во всех турнирах. Это больше, чем любой другой игрок английской Премьер-лиги за тот же период.

На данный момент «Тоттенхэм» с 29 очками находится на 14-й строчке турнирной таблицы АПЛ. В 26-м туре «шпоры» встретятся с «Ньюкасл Юнайтед» во вторник, 10 февраля.