Игрок «Зенита» Кондаков ответил, чем его удивляет Вендел

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Даниил Кондаков высоко отозвался о своём одноклубнике Венделе.

— Легионеры подсказывают?

— Португальского не знаю, но чувствую, что ребята к нам с Шилом (Вадимом Шиловым. — Прим. «Чемпионата») хорошо относятся. Вадика сейчас нет, но наши легионеры всё равно подходят, смеются. Барриос постоянно подкалывает. Но и да, подсказывают — куда бежать, как лучше открыться. Тебе в такой атмосфере становится проще. Если честно, больше всех удивляет Вендел.

— Чем?

— Он невероятно сильный футболист. Иногда ты даже понять его не можешь. Смотришь — и кажется, что он вроде ничего не делает. Или бежит не в ту сторону, где мяч. А потом через несколько секунд он прилетает туда, где будет Вендел. За этим кроется сумасшедшее мастерство.

Но вообще им все в «Зените» обладают, трудно кого‑то одного выделить. Макс Глушенков бьёт с любой точки и попадает точно в угол. Педро, Мост, Луис Энрике — когда они на скорости, это нечто! Обо всех можно что‑то такое сказать и подсмотреть те качества, в которых мне нужно прибавить, — приводит слова Кондакова «Матч ТВ».