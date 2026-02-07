Тренер «Валенсии» высказал мнение, чем «Реал» Арбелоа отличается от команды при Алонсо

Главный тренер «Валенсии» Карлос Корберан прокомментировал разницу в игре мадридского «Реала» при нынешнем наставнике команды Альваро Арбелоа и бывшем тренере «сливочных» Хаби Алонсо.

«Всегда можно заметить нюансы, которые отличают тренеров друг от друга, но суть заключается в динамизме, скорости, переходе от обороны к атаке, нападении… Это чрезвычайно опасная команда на открытых пространствах и в контратаках. Это часть их игры и их идентичности. Что касается Арбелоа, хотя он и не так давно там работает, есть нюансы в организации обороны на своей половине поля, которые делают команду немного другой. Это команда, которая, помимо прессинга, способна обороняться структурированным образом на своей половине поля», — приводит слова Корберана официальный сайт клуба.

В матче 23-го тура испанской Ла Лиги «Валенсии» предстоит встретиться с «Реалом» 8 февраля.