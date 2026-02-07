Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Валенсии» высказал мнение, чем «Реал» Арбелоа отличается от команды при Алонсо

Тренер «Валенсии» высказал мнение, чем «Реал» Арбелоа отличается от команды при Алонсо
Комментарии

Главный тренер «Валенсии» Карлос Корберан прокомментировал разницу в игре мадридского «Реала» при нынешнем наставнике команды Альваро Арбелоа и бывшем тренере «сливочных» Хаби Алонсо.

«Всегда можно заметить нюансы, которые отличают тренеров друг от друга, но суть заключается в динамизме, скорости, переходе от обороны к атаке, нападении… Это чрезвычайно опасная команда на открытых пространствах и в контратаках. Это часть их игры и их идентичности. Что касается Арбелоа, хотя он и не так давно там работает, есть нюансы в организации обороны на своей половине поля, которые делают команду немного другой. Это команда, которая, помимо прессинга, способна обороняться структурированным образом на своей половине поля», — приводит слова Корберана официальный сайт клуба.

В матче 23-го тура испанской Ла Лиги «Валенсии» предстоит встретиться с «Реалом» 8 февраля.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче Ла Лиги, Левандовски и Ямаль забили по голу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android