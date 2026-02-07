Тренер «Пари НН» Шпилевский высказался о контрольных матчах с «Торпедо» и «Енисеем»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался после товарищеских матчей, прошедших 7 февраля. Нижегородцы проиграли московскому «Торпедо» (2:4) и сыграли вничью с красноярским «Енисеем» (0:0).

– Получился насыщенный день – сразу два матча, против «Торпедо» и «Енисея». Насколько они получились информативными для вас?

– На 100% информативными. Было важно сыграть два матча по 90 минут. В первой игре с «Торпедо» было видно, что где-то с 60-й минуты мышцы у ребят закислились, футболисты чувствовали усталость. Поэтому дальше играли на морально-волевых, что, кстати, тоже важно, потому что нужно проявлять характерные качества. В этом смысле ребята молодцы, старались.

В матче с «Енисеем» мы создали несколько хороших моментов в первом тайме. Были подходы, но, к сожалению, не удалось забить. Думаю, что эта игра получилась лучше, чем с «Торпедо». Понятно, что всегда хочется побеждать. Но рад, что провели два матча по 90 минут. Теперь будем анализировать прошедшие игры и готовиться к следующим, – приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

На данный момент «Пари Нижний Новгород» с 14 очками находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после возобновления сезона нижегородцы на выезде сыграют с «Локомотивом» (28 февраля).