Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Кэррик: мы контролировали матч с «Тоттенхэмом», игроки здорово себя проявили

Тренер «МЮ» Кэррик: мы контролировали матч с «Тоттенхэмом», игроки здорово себя проявили
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о победе своей команды в матче 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мбемо – 38'     2:0 Фернандеш – 81'    
Удаления: нет / Ромеро – 29'

«На самом деле, это довольно непростая ситуация, когда в матче происходит удаление. Порой мне казалось, что игра в первом тайме была достаточно открытой. С самого начала встречи мы опасно действовали в атаке, что очень здорово. У нас были некоторые трудности, в первом тайме «Тоттенхэм» показывал очень хорошую игру, а нам нужно было исправить несколько деталей.

После чего мы заработали преимущество в счёте, играя в большинстве, во втором тайме мы здорово с этим справились. Контролировали игру, стремились забить второй мяч, в итоге смогли это сделать, что поставило нас в ещё более выгодное положение. Футболисты здорово себя проявили, а Тайлер Флетчер провёл сегодня свою первую игру. Пожалуй, это был отличный день», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» одержал четвёртую победу подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android