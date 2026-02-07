Тренер «МЮ» Кэррик: мы контролировали матч с «Тоттенхэмом», игроки здорово себя проявили

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о победе своей команды в матче 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).

«На самом деле, это довольно непростая ситуация, когда в матче происходит удаление. Порой мне казалось, что игра в первом тайме была достаточно открытой. С самого начала встречи мы опасно действовали в атаке, что очень здорово. У нас были некоторые трудности, в первом тайме «Тоттенхэм» показывал очень хорошую игру, а нам нужно было исправить несколько деталей.

После чего мы заработали преимущество в счёте, играя в большинстве, во втором тайме мы здорово с этим справились. Контролировали игру, стремились забить второй мяч, в итоге смогли это сделать, что поставило нас в ещё более выгодное положение. Футболисты здорово себя проявили, а Тайлер Флетчер провёл сегодня свою первую игру. Пожалуй, это был отличный день», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.