Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
Флик прокомментировал показанную ему жёлтую карточку в матче «Барселоны» с «Мальоркой»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал показанную ему жёлтую карточку арбитром Алехандро Кинтеро в матче 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором сине-гранатовые одержали победу над «Мальоркой» со счётом 3:0.

Испания — Примера . 23-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Левандовски – 29'     2:0 Ямаль – 61'     3:0 Берналь – 83'    

«Я не думаю, что у арбитра были причины показывать мне жёлтую карточку. Я просто сказал ему, что футболисты «Мальорки» слишком близко выставили стенку перед штрафным ударом.

Также думаю, что в случае с падением Ямаля следовало назначить пенальти», — приводит слова Флика Marca.

После 23 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 58 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Мальорка» заработала 24 очка и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Мальорка» в домашнем матче сыграет с «Бетисом» 15 февраля, а «Барселона» на день позже на выезде встретится с «Жироной».

