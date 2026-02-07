Флик прокомментировал показанную ему жёлтую карточку в матче «Барселоны» с «Мальоркой»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал показанную ему жёлтую карточку арбитром Алехандро Кинтеро в матче 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором сине-гранатовые одержали победу над «Мальоркой» со счётом 3:0.

«Я не думаю, что у арбитра были причины показывать мне жёлтую карточку. Я просто сказал ему, что футболисты «Мальорки» слишком близко выставили стенку перед штрафным ударом.

Также думаю, что в случае с падением Ямаля следовало назначить пенальти», — приводит слова Флика Marca.

После 23 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 58 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Мальорка» заработала 24 очка и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Мальорка» в домашнем матче сыграет с «Бетисом» 15 февраля, а «Барселона» на день позже на выезде встретится с «Жироной».