Тренер «Пари НН» Шпилевский рассказал, какого игрока не хватает команде

Тренер «Пари НН» Шпилевский рассказал, какого игрока не хватает команде
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о возможных трансферах и рассказал, какого игрока не хватает команде.

– Трансферное окно продолжает быть открытым. Будут ли новички у «Пари НН» или пока не ждать изменений?
– Мы обсуждаем – моя позиция остаётся той же – нам нужно усиление. Посмотрим, что будет происходить. Время покажет. Если кто-то нас покинет, мы должны будем усилиться. Видно, что в последней трети поля нам не хватает завершителя, мы нуждаемся в таких исполнителях. Надеюсь, что и новички будут добавлять. Время покажет. Пока работаем с ребятами, что есть в нашем распоряжении, Они заслуживают нашего внимания, будем дальше их развивать и совершенствовать, – приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

Ранее к нижегородской команде присоединился 32-летний нападающий Адриана Бальбоа из «Расинга» Авельянеда.

В первой части сезона «Пари НН» забил 12 голов за 18 матчей в РПЛ. Меньшая результативность только у махачкалинского «Динамо» – восемь мячей. Нижегородцы располагаются в зоне стыковых матчей, на 14-й строчке, набрав 14 очков.

