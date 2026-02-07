Тренер «Пари НН» Шпилевский рассказал, какого игрока не хватает команде

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о возможных трансферах и рассказал, какого игрока не хватает команде.

– Трансферное окно продолжает быть открытым. Будут ли новички у «Пари НН» или пока не ждать изменений?

– Мы обсуждаем – моя позиция остаётся той же – нам нужно усиление. Посмотрим, что будет происходить. Время покажет. Если кто-то нас покинет, мы должны будем усилиться. Видно, что в последней трети поля нам не хватает завершителя, мы нуждаемся в таких исполнителях. Надеюсь, что и новички будут добавлять. Время покажет. Пока работаем с ребятами, что есть в нашем распоряжении, Они заслуживают нашего внимания, будем дальше их развивать и совершенствовать, – приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

Ранее к нижегородской команде присоединился 32-летний нападающий Адриана Бальбоа из «Расинга» Авельянеда.

В первой части сезона «Пари НН» забил 12 голов за 18 матчей в РПЛ. Меньшая результативность только у махачкалинского «Динамо» – восемь мячей. Нижегородцы располагаются в зоне стыковых матчей, на 14-й строчке, набрав 14 очков.