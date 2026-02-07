Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Кэррик: чувствую себя хорошо, мы находимся в неплохом положении

Тренер «МЮ» Кэррик: чувствую себя хорошо, мы находимся в неплохом положении
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик после матча 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) дал комментарий касательно атмосферы в клубе.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мбемо – 38'     2:0 Фернандеш – 81'    
Удаления: нет / Ромеро – 29'

«Чувствую себя хорошо. По ряду вопросов я также не переживаю. Полагаю, мы находимся в неплохом положении. Отрадно чувствовать эту атмосферу на стадионе, болельщики вселяют энтузиазм и уходят домой счастливыми. Понимаю, насколько это важно. В конце концов, к этому мы и стремимся. Это заставляет нас хотеть ещё больше в плане футбола. У нас были неплохие матчи с неплохими результатами, мы просто идём от игры к игре, не зацикливаясь на том, что уже прошло. В раздевалке часто говорим, как важно не принимать всё хорошее как должное, пока что парни здорово с этим справляются», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.

Тренер «МЮ» Кэррик: мы контролировали матч с «Тоттенхэмом», игроки здорово себя проявили
Комментарии
Новости. Футбол
