Тренер «МЮ» Кэррик: чувствую себя хорошо, мы находимся в неплохом положении

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик после матча 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) дал комментарий касательно атмосферы в клубе.

«Чувствую себя хорошо. По ряду вопросов я также не переживаю. Полагаю, мы находимся в неплохом положении. Отрадно чувствовать эту атмосферу на стадионе, болельщики вселяют энтузиазм и уходят домой счастливыми. Понимаю, насколько это важно. В конце концов, к этому мы и стремимся. Это заставляет нас хотеть ещё больше в плане футбола. У нас были неплохие матчи с неплохими результатами, мы просто идём от игры к игре, не зацикливаясь на том, что уже прошло. В раздевалке часто говорим, как важно не принимать всё хорошее как должное, пока что парни здорово с этим справляются», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.