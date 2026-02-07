Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить клуб из ОАЭ — A Bola

Бывший тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить клуб из ОАЭ — A Bola
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория может возглавить дубайский клуб «Аль-Васл», сообщает A Bola.

Ожидается, что официальное назначение португальского специалиста состоится в ближайшие дни.

Это будет девятый клуб в тренерской карьере Руя Витории, который также руководил сборной Египта. Последним местом работы был греческий «Панатинаикос», который он покинул в 2025 году.

Витория возглавлял московский «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. Всего специалист провёл в качестве наставника команды 26 матчей во всех турнирах. В этих играх его команда одержала девять побед, потерпела 11 поражений и шесть раз сыграла вничью, суммарно забив 30 голов, а пропустив 39.

Материалы по теме
«Спартак» с минимальным счётом победил «Далянь Инбо» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android