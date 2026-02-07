Бывший тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить клуб из ОАЭ — A Bola

Бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория может возглавить дубайский клуб «Аль-Васл», сообщает A Bola.

Ожидается, что официальное назначение португальского специалиста состоится в ближайшие дни.

Это будет девятый клуб в тренерской карьере Руя Витории, который также руководил сборной Египта. Последним местом работы был греческий «Панатинаикос», который он покинул в 2025 году.

Витория возглавлял московский «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. Всего специалист провёл в качестве наставника команды 26 матчей во всех турнирах. В этих играх его команда одержала девять побед, потерпела 11 поражений и шесть раз сыграла вничью, суммарно забив 30 голов, а пропустив 39.