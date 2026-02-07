Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Кэррик: Бруну Фернандеш неравнодушен к этому клубу и к этой команде

Тренер «МЮ» Кэррик: Бруну Фернандеш неравнодушен к этому клубу и к этой команде
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о вкладе полузащитника Бруну Фернандеша в победу команды над «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) в матче 25-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мбемо – 38'     2:0 Фернандеш – 81'    
Удаления: нет / Ромеро – 29'

«Я мог бы долго перечислять, чем именно Бруну помог нам сегодня. С момента своего перехода сюда он многое отдаёт ради клуба. Сегодня он играл на разных позициях, а заканчивал матч, действуя слева. Наш второй гол как раз таки последовал слева, поскольку мы внесли изменения в стратегию. Бруну — командный игрок, его вклад в игру коллектива огромен. У него возникали опасные моменты, и мы все понимаем, насколько это качественный футболист. Он неравнодушен к этому клубу, к этой команде, это видно», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.

Материалы по теме
Тренер «МЮ» Кэррик: чувствую себя хорошо, мы находимся в неплохом положении
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android