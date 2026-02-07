Тренер «МЮ» Кэррик: Бруну Фернандеш неравнодушен к этому клубу и к этой команде
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о вкладе полузащитника Бруну Фернандеша в победу команды над «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) в матче 25-го тура АПЛ.
Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мбемо – 38' 2:0 Фернандеш – 81'
Удаления: нет / Ромеро – 29'
«Я мог бы долго перечислять, чем именно Бруну помог нам сегодня. С момента своего перехода сюда он многое отдаёт ради клуба. Сегодня он играл на разных позициях, а заканчивал матч, действуя слева. Наш второй гол как раз таки последовал слева, поскольку мы внесли изменения в стратегию. Бруну — командный игрок, его вклад в игру коллектива огромен. У него возникали опасные моменты, и мы все понимаем, насколько это качественный футболист. Он неравнодушен к этому клубу, к этой команде, это видно», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.
