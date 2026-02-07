Тренер «МЮ» Кэррик: Бруну Фернандеш неравнодушен к этому клубу и к этой команде

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о вкладе полузащитника Бруну Фернандеша в победу команды над «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) в матче 25-го тура АПЛ.

«Я мог бы долго перечислять, чем именно Бруну помог нам сегодня. С момента своего перехода сюда он многое отдаёт ради клуба. Сегодня он играл на разных позициях, а заканчивал матч, действуя слева. Наш второй гол как раз таки последовал слева, поскольку мы внесли изменения в стратегию. Бруну — командный игрок, его вклад в игру коллектива огромен. У него возникали опасные моменты, и мы все понимаем, насколько это качественный футболист. Он неравнодушен к этому клубу, к этой команде, это видно», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.