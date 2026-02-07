Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это, безусловно, абсурдный сезон». Тренер «Наполи» Конте высказался после игры с «Дженоа»

«Это, безусловно, абсурдный сезон». Тренер «Наполи» Конте высказался после игры с «Дженоа»
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался после матча 24-го тура Серии А с «Дженоа» (3:2). Отметим, что полузащитник неаполитанцев Скотт Мактоминей был заменён после первого тайма из-за повреждения.

Италия — Серия А . 24-й тур
07 февраля 2026, суббота. 20:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
2 : 3
Наполи
Неаполь
1:0 Руслан Володимирович Маліновський – 3'     1:1 Хойлунд – 20'     1:2 Мактоминей – 22'     2:2 Коломбо – 57'     2:3 Хойлунд – 90+5'    
Удаления: нет / Жесус – 76'

«Это, безусловно, абсурдный сезон. Если мы разумные люди, все мы должны задуматься над усилением состава, над нашей трансферной стратегией, потому что по сравнению с другими командами у нас очень слабый состав. Мы даже не можем взять кого-либо из молодёжной академии.

У нас есть такие игроки, как Ангисса, который, похоже, не может полностью восстановиться, Гилмор перенёс операцию и до сих пор испытывает проблемы, как и Де Брёйне, Лукаку выбыл надолго, Ди Лоренцо выбыл на два месяца, мы не знаем, что будет с Мактоминеем», – приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды 49 очков в 24 матчах. Отставание от лидирующего «Интера» составляет шесть очков. При этом чёрно-синие сыграли на одну встречу меньше.

Материалы по теме
«Наполи» в меньшинстве вырвал победу у «Дженоа» благодаря голу Хойлунда на 90+5-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android