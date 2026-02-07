«Это, безусловно, абсурдный сезон». Тренер «Наполи» Конте высказался после игры с «Дженоа»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался после матча 24-го тура Серии А с «Дженоа» (3:2). Отметим, что полузащитник неаполитанцев Скотт Мактоминей был заменён после первого тайма из-за повреждения.

«Это, безусловно, абсурдный сезон. Если мы разумные люди, все мы должны задуматься над усилением состава, над нашей трансферной стратегией, потому что по сравнению с другими командами у нас очень слабый состав. Мы даже не можем взять кого-либо из молодёжной академии.

У нас есть такие игроки, как Ангисса, который, похоже, не может полностью восстановиться, Гилмор перенёс операцию и до сих пор испытывает проблемы, как и Де Брёйне, Лукаку выбыл надолго, Ди Лоренцо выбыл на два месяца, мы не знаем, что будет с Мактоминеем», – приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды 49 очков в 24 матчах. Отставание от лидирующего «Интера» составляет шесть очков. При этом чёрно-синие сыграли на одну встречу меньше.