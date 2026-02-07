Скидки
Тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал травму Скотта Мактоминея

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте после матча 24-го тура Серии А с «Дженоа» (3:2) высказался о травме полузащитник неаполитанцев Скотта Мактоминея. Шотландский хавбек был заменён после первого тайма.

Италия — Серия А . 24-й тур
07 февраля 2026, суббота. 20:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
2 : 3
Наполи
Неаполь
1:0 Руслан Володимирович Маліновський – 3'     1:1 Хойлунд – 20'     1:2 Мактоминей – 22'     2:2 Коломбо – 57'     2:3 Хойлунд – 90+5'    
Удаления: нет / Жесус – 76'

«У Мактоминея эта проблема с начала года, вокруг сухожилия возникает воспаление, время от времени оно болит, и ему приходится играть медленнее. Он мог бы продолжать, но это игрок, которого я бы скорее предпочёл видеть в 100-процентной форме, чем глупо рисковать», – приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на DAZN.

В прессе появлялась информация, что Мактоминей повредил голеностоп и ягодичную мышцу. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды 49 очков в 24 матчах. Отставание от лидирующего «Интера» составляет шесть очков. При этом чёрно-синие сыграли на одну встречу меньше.

