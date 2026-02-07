Тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал травму Скотта Мактоминея

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте после матча 24-го тура Серии А с «Дженоа» (3:2) высказался о травме полузащитник неаполитанцев Скотта Мактоминея. Шотландский хавбек был заменён после первого тайма.
«У Мактоминея эта проблема с начала года, вокруг сухожилия возникает воспаление, время от времени оно болит, и ему приходится играть медленнее. Он мог бы продолжать, но это игрок, которого я бы скорее предпочёл видеть в 100-процентной форме, чем глупо рисковать», – приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на DAZN.
В прессе появлялась информация, что Мактоминей повредил голеностоп и ягодичную мышцу. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.
«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды 49 очков в 24 матчах. Отставание от лидирующего «Интера» составляет шесть очков. При этом чёрно-синие сыграли на одну встречу меньше.
