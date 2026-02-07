«Момент гордости для меня». Майкл Кэррик — о дебюте Тайлера Флетчера за «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о дебюте полузащитника Тайлера Флетчера за основную команду «красных дьяволов» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).

«Это был момент гордости для меня, возможность помочь Тайлеру сделать следующий шаг в карьере. Я никогда не воспринимаю подобное как данность, так было ещё в период моей работы в «Мидлсбро». Сегодня я хотел увидеть Тайлера на поле, чтобы он просто почувствовал его, Флетчер здорово вошёл в игру. Именно в этом и кроется идентичность клуба, особенно с учётом того, что на этой неделе мы вспоминаем Малышей Басби. Это особенный день, я однозначно не воспринимаю его как нечто обыденное. Здорово, что получилось дать Тайлеру такую возможность», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.