Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
00:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Момент гордости для меня». Майкл Кэррик — о дебюте Тайлера Флетчера за «МЮ»

«Момент гордости для меня». Майкл Кэррик — о дебюте Тайлера Флетчера за «МЮ»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о дебюте полузащитника Тайлера Флетчера за основную команду «красных дьяволов» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мбемо – 38'     2:0 Фернандеш – 81'    
Удаления: нет / Ромеро – 29'

«Это был момент гордости для меня, возможность помочь Тайлеру сделать следующий шаг в карьере. Я никогда не воспринимаю подобное как данность, так было ещё в период моей работы в «Мидлсбро». Сегодня я хотел увидеть Тайлера на поле, чтобы он просто почувствовал его, Флетчер здорово вошёл в игру. Именно в этом и кроется идентичность клуба, особенно с учётом того, что на этой неделе мы вспоминаем Малышей Басби. Это особенный день, я однозначно не воспринимаю его как нечто обыденное. Здорово, что получилось дать Тайлеру такую возможность», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.

Тренер «МЮ» Кэррик: Бруну Фернандеш неравнодушен к этому клубу и к этой команде
