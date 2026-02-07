Скидки
Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
00:00 Мск
Футбол

«Реал» и «Ливерпуль» могут совершить обмен футболистами — TEAMtalk

Комментарии

«Ливерпуль» может предложить мадридскому «Реалу» сделку по обмену, в рамках которой полузащитник английской команды Алексис Мак Аллистер будет обменян на полузащитника «сливочных» Орельена Тчуамени, сообщает TEAMtalk.

Мадридский «Реал» следит за Мак Аллистером и видит в нём усиление линии полузащиты команды, несмотря на то, что выступления игрока в этом сезоне нестабильны. Тчуамени, в свою очередь, давно является целью «Ливерпуля», однако футболист не хочет покидать мадридский клуб. Также сообщается, что при совершении обмена «Ливерпулю» придётся доплатить.

Действующие трудовые соглашения футболистов со своими клубами рассчитаны до 30 июня 2028 года.

