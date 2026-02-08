Тренер «МЮ» Кэррик: нам необходимо адаптироваться к игровому ритму

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик после победы над «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) в 25-м туре АПЛ высказался об игровом расписании команды.

«В каком-то смысле, это может работать в обе стороны. Мы играем во вторник, а после перерыва встречаемся с «Эвертоном». Нам необходимо адаптироваться к игровому ритму, это так же важно, как и всё остальное. Иногда это помогает, но порой становится немного тяжело, это может навредить тебе. Поэтому думаю, нам просто нужно спокойно принять, что будет дальше. Во вторник вечером нас ждёт ещё одна большая игра, на выезде с «Вест Хэмом», после чего мы отдохнём, восстановим силы и потренируемся перед следующим матчем», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.