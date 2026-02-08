Скидки
Футбол Новости

«Когда он 100% в форме, очень стабилен». Энрике — о Дембеле

«Когда он 100% в форме, очень стабилен». Энрике — о Дембеле
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о форварде своей команды Усмане Дембеле.

«Когда он 100% в форме, очень стабилен. Конечно, мы понимаем, что этот сезон уникален с точки зрения физической подготовки. Мы всегда должны быть внимательны и работать с каждым игроком индивидуально в соответствии с его потребностями. Но мы очень довольны тем, что Усман показывает в этом сезоне», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Дембеле провёл за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

После 20 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 48 очков и возглавляет турнирную таблицу.

