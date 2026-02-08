Коул Палмер высказался после хет-трика в ворота «Вулверхэмптона»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал результат матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (3:1). Английский хавбек оформил хет-трик в этой игре.

«Приятно набрать три очка и забить несколько голов. Сегодня мы отлично сыграли в сложных условиях. Пока могу делать хет-трики, счастлив. Думаю, в первом тайме мы сыграли хорошо. Второй тайм был немного вялым, но лично мне приятно снова забить. Я не особо обращаю внимание на достижения, но когда замечаешь их, они радуют», — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».

В нынешнем сезоне Палмер выходил на поле в 17 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

На данный момент «Челси» с 43 очками располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии.