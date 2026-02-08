«Мы играли с очень крепким соперником». Артета — о победе «Арсенала» над «Сандерлендом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (3:0).

«Разумеется, эта победа меня очень порадовала, как и большая часть нашего выступления, а также отсутствие пропущенных мячей, поскольку мы играли с очень крепким соперником. Они по-настоящему здорово играют в рамках своей стратегии, очень хороши в прорыве обороны, игре до последней линии, преодолении прессинга, контроле мяча, очень сложно воплощать комбинации, которые бы постоянно создавали угрозу и набирали обороты. Но мы были к этому готовы, думаю, что первый гол по-настоящему помог преодолеть этот рубеж, а затем, опять же, нападающие, вышедшие на поле, сразу же оказали ощутимое влияние на игру», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».