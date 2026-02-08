Пол Мерсон: у «Манчестер Сити» в защите полный бардак. Его на «Энфилде» могут разнести

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Астон Виллы» Пол Мерсон высказался перед матчем 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» на своём стадионе сыграет с «Манчестер Сити» 8 февраля.

«Буду в шоке, если «Ливерпуль» проиграет этот матч! Он оправился от гола «Брентфорда» на последних минутах, 10 голов в следующих двух матчах означают, что в атаке всё получается.

А «Манчестер Сити» постоянно пропускает. Если посмотреть на результаты, не видя матчи, можно подумать, что команда просто парит над полем. Но правда в том, что в каждой игре «горожане» дают создавать момент за моментом.

«Ливерпуль» отнюдь не плох у ворот, а у «Манчестер Сити» в защите полный бардак – его на «Энфилде» могут просто разнести.

«Ман Сити» надо выигрывать. Даже ничья будет означать, что борьба за титул окончена, потому что «Арсенал» будет впереди на восемь очков. И, как я говорил раньше, жду, что в эти выходные гонка будет завершена», — приводит слова Мерсона Sportskeeda.

После 24 матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ливерпуль» заработал 39 очков и располагается на шестом месте.