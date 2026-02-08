Скидки
Главная Футбол Новости

Нант — Лион, результат матча 7 февраля 2026, счёт 0:1, 21-й тур Лиги 1 2025/2026

«Лион» минимально обыграл «Нант», несмотря на удаление Эндрика
Комментарии

Завершился матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Нант» и «Лион». Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Матьё Вернис. Победу со счётом 1:0 праздновала команда гостей.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
07 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
Нант
Нант
Окончен
0 : 1
Лион
Лион
0:1 Шульц – 25'    
Удаления: нет / Эндрик – 61'

Счёт в матче открыл Павел Шульц. Полузащитник «Лиона» отличился в середине первого тайма на 25-й минуте. Во втором тайме на 61-й минуте нападающий гостей Эндрик получил красную карточку и покинул поле.

После 21 матча чемпионата Франции «Лион» набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Нант» заработал 14 очков и располагается на 16-й строчке.

Комментарии
