«Лион» минимально обыграл «Нант», несмотря на удаление Эндрика

Завершился матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Нант» и «Лион». Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Матьё Вернис. Победу со счётом 1:0 праздновала команда гостей.

Счёт в матче открыл Павел Шульц. Полузащитник «Лиона» отличился в середине первого тайма на 25-й минуте. Во втором тайме на 61-й минуте нападающий гостей Эндрик получил красную карточку и покинул поле.

После 21 матча чемпионата Франции «Лион» набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Нант» заработал 14 очков и располагается на 16-й строчке.