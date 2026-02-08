Скидки
Экс-вратарь сборной Франции высказался о Сафонове и Шевалье

Экс-вратарь сборной Франции высказался о Сафонове и Шевалье
Бывший вратарь сборной Франции, «Лилля» и «Бордо» Бенуа Костиль высказался о голкиперах «ПСЖ» Матвее Сафонове и Люка Шевалье.

«Возможно, в этом году он обрёл уверенность. Он один из тех игроков, кто пережил необыкновенный сезон в прошлом году. У него есть общая история с этой раздевалкой, которой у Шевалье не может быть и не будет. Более того, у меня такое чувство, что он пользуется хорошей поддержкой в раздевалке, приятно общается. Матвей хорошо выражает свои мысли на французском и проявляет скромность. Он умеет подбирать нужные слова, чтобы расположить к себе людей, излучает обаяние и амбиции», — приводит слова Костиля RMC Sport.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в шести матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил пять голов и дважды отыграл «на ноль».

