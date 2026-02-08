Скидки
Футбол

Реал Сосьедад — Эльче, результат матча 7 февраля 2026, счёт 3:1, 23-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Реал Сосьедад» без Захаряна победил «Эльче» в матче 23-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Эльче». Команды играли на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Гусман Мансилья. Победу в матче со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 23-й тур
07 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 1
Эльче
Эльче
1:0 Сучич – 24'     2:0 Оярсабаль – 37'     2:1 А. Силва – 42'     3:1 Оускарссон – 89'    

Первый мяч в матче забил полузащитник «Реала Сосьедад» Лука Сучич на 24-й минуте. На 38-й минуте форвард Микель Оярсабаль удвоил преимущество хозяев. Через четыре минуты нападающий «Эльче» Андре Силва сократил отставание. На 90-й минуте Орри Оускарссон забил третий мяч в ворота «Эльче», установив окончательный счёт в игре — 3:1. Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян не был включён в заявку на игру.

После 23 матчей чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Эльче» заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Эльче» в домашнем матче сыграет с «Осасуной» 13 февраля, а «Реал Сосьедад» на день позже на выезде встретится с мадридским «Реалом».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
