«Реал Сосьедад» без Захаряна победил «Эльче» в матче 23-го тура Ла Лиги

Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Эльче». Команды играли на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Гусман Мансилья. Победу в матче со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Реала Сосьедад» Лука Сучич на 24-й минуте. На 38-й минуте форвард Микель Оярсабаль удвоил преимущество хозяев. Через четыре минуты нападающий «Эльче» Андре Силва сократил отставание. На 90-й минуте Орри Оускарссон забил третий мяч в ворота «Эльче», установив окончательный счёт в игре — 3:1. Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян не был включён в заявку на игру.

После 23 матчей чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Эльче» заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Эльче» в домашнем матче сыграет с «Осасуной» 13 февраля, а «Реал Сосьедад» на день позже на выезде встретится с мадридским «Реалом».