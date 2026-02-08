«Кусочек истории». Кержаков опубликовал фотографию из «Лужников»

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков поделился фотографией в соцсети из раздевалки стадиона «Лужники» в Москве.

Экс-форвард «Зенита» показал стенд, на котором показаны исторические победы сборной России в «Лужниках».

«Кусочек истории», — подписал фотографию Кержаков.

Отметим, на данном стенде отмечены следующие матчи: Россия — Греция (2:1), который проходил 11 октября 1995 года в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы УЕФА — 1996; Россия — Англия (2:1) — квалификационный раунд чемпионата Европы УЕФА — 2008 (встреча прошла 17 октября 2007 года); Россия — Португалия (1:0) — квалификационный раунд чемпионата мира ФИФА — 2014 (12 октября 2012 года); Россия — Саудовская Аравия (5:0) — 1-й тур группового этапа чемпионата мира — 2018 (18 июня 2018 года); Россия — Испания (1:1, пен. 4:3) — 1/8 финала чемпионата мира — 2018 1 июля 2018 года); Россия — Шотландя (4:0) — квалификационный раунд чемпионата Европы УЕФА — 2020 (11 октября 2019 года).

Топ-5 легенд футбола: