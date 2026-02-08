Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журналист Пирс Морган высказался о бойкоте Криштиану Роналду в «Аль-Насре»

Журналист Пирс Морган высказался о бойкоте Криштиану Роналду в «Аль-Насре»
Комментарии

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган высказался о бойкоте форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Да, мы это обсуждали, но это останется между мной и Криштиану. Достаточно сказать, что я полностью понимаю, почему он так себя чувствует, и на все 100 процентов поддерживаю его», — написал Морган на личной странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Роналду недоволен задержками по зарплате, присутствующими в саудовском клубе. Португалец не намерен играть за команду до разрешения сложившейся ситуации. Также португалец продолжает оставаться недовольным тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет некоторыми клубами.

Материалы по теме
Роналду шатает саудовский футбол! Все подробности бойкота матчей «Аль-Насра». LIVE
Live
Роналду шатает саудовский футбол! Все подробности бойкота матчей «Аль-Насра». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android