Журналист Пирс Морган высказался о бойкоте Криштиану Роналду в «Аль-Насре»

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган высказался о бойкоте форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Да, мы это обсуждали, но это останется между мной и Криштиану. Достаточно сказать, что я полностью понимаю, почему он так себя чувствует, и на все 100 процентов поддерживаю его», — написал Морган на личной странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Роналду недоволен задержками по зарплате, присутствующими в саудовском клубе. Португалец не намерен играть за команду до разрешения сложившейся ситуации. Также португалец продолжает оставаться недовольным тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет некоторыми клубами.