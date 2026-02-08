Комментатор Журавель раскрыл тактические особенности игры «Спартака» при Карседо

Футбольный комментатор Тимур Журавель поделился впечатлениями от просмотра товарищеского матча «Спартака» с китайским клубом «Далянь Инбо» (1:0).

«Заглянули на «Спартак» и увидели, как Карседо играет 4-4-2 с ромбом. Причём Жедсон стал опорным, а Зобнин и Бонгонда две «восьмёрки». Видимо, смысл в том, чтобы они сужали и давали коридоры двум фланговым защитникам. Это Дмитриев и Саусь. Да, новичок сразу в составе. Но пока его рывки на бровке скорее игнорят. Карседо на всю пустыню кричал, что Саусь один и ждёт мяча, но пока его неохотно подключают.

Тайм прошёл целиком с владением «Спартака», при этом моментов набралось всего пару. Ливай и Угальде много бегали, но только в ожидании мяча. Как и «Динамо», у «Спартака» 4-4-2 не выглядят жизнеспособно. Как и роли игроков. Неужели Жедсон с его атакующими скилами так и останется опорником. А ещё же Умяров есть. Чувствую, на пути в свои Абу-Даби мы будем говорить только об этом. Ну может, ещё о Манчестере.

UPD. Во втором тайме перешли на 4-3-3, Жедсон стал восьмёркой. пошло гораздо интереснее. Но мы уехали, не дождавшись голов. Кстати, Зобнин после перерыва вышел налево в оборону. Предположу, Карседо так впечатлён старательностью и трудолюбием Зобнина, что будет искать для него место», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

В следующем матче на сборах красно-белые встретятся с «Астаной». Игра состоится 10 февраля.

