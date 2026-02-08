Скидки
«Палмер теперь навсегда в фольклоре». Казанский — о событиях игрового дня в АПЛ

«Палмер теперь навсегда в фольклоре». Казанский — о событиях игрового дня в АПЛ
Российский комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от матчей 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, которые проходили 7 февраля.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мбемо – 38'     2:0 Фернандеш – 81'    
Удаления: нет / Ромеро – 29'

«Ровно ноль сенсаций в туре на острове. Но и не должно было? Хотя эксклюзивы в каждом матче. «Арсенал» три с игры забил (ого), а Дьёкереш дубль. Коул Палмер теперь навсегда в фольклоре — три хет-трика в первых таймах.
«Вест Хэм» сметану сбивает в масло, как та лягушка, которая боролась за жизнь. И получилось. Сюжет! Ну и «Стонет Вилла». Хотя лучше сказать — тонет. Если так пойдёт и дальше, то в Лигу Европы следующий сезон опять. Ждём главную сцену на «Энфилде», — написал Казанский в телеграм-канале.

Напомним, в матчах АПЛ 7 февраля «Ньюкасл Юнайтед» дома уступил «Брентфорду» (2:3), «Челси» в гостях переиграл «Вулверхэмптон» (3:1), «Фулхэм» на своём поле проиграл «Эвертону» (1:2), «Борнмут» и «Астон Вилла» сыграли вничью (1:1), «Арсенал» дома разгромил «Сандерленд» (3:0), «Вест Хэм Юнайтед» на выезде одолел «Бёрнли» (2:0), «Манчестер Юнайтед» дома был сильнее «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).

Новости. Футбол
