Тренер «ПСЖ» — о предстоящем матче с «Марселем»: хотелось бы, чтобы не было насилия

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об атмосфере вокруг матча 21-го тура чемпионата Франции с «Марселем», который состоится 8 февраля.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Марсель
Марсель
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Каждый раз, когда мы играем такие матчи, атмосфера особенная. Так было и в Марселе. Это невероятная атмосфера, настоящая футбольная атмосфера. Единственное, чего мне хотелось бы, чтобы не было никакого насилия. Просто наслаждайтесь матчем, наслаждайтесь тем, как играет «ПСЖ». Именно этого я хочу. Атмосфера очень важна для нас, важна атмосфера вокруг команды», — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

На данный момент «ПСЖ» находится на втором месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 48 очков. «Марсель» занимает четвёртое место, записав в свой актив 39 очков.

