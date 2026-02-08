Журналист RMC Sport рассказал, в чём Сафонов превосходит Шевалье в «ПСЖ»

Консультант RMC Sport Лионель Шарбоннье сравнил российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и Люка Шевалье.

«В нынешних условиях, на мой взгляд, Сафонов выглядит гораздо надёжнее для всей команды. Он излучает уверенность в своей штрафной. Когда я смотрю на Сафонова, ворота кажутся намного меньше, чем когда я вижу Люка Шевалье. Он действует выше на линии, плюс харизма», — приводит слова Шарбоннье RMC Sport.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых пропустил пять голов и в двух матча отыграл «на ноль». Россиянин выступает за парижан с 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.