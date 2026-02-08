Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёльн — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журналист RMC Sport рассказал, в чём Сафонов превосходит Шевалье в «ПСЖ»

Журналист RMC Sport рассказал, в чём Сафонов превосходит Шевалье в «ПСЖ»
Комментарии

Консультант RMC Sport Лионель Шарбоннье сравнил российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и Люка Шевалье.

«В нынешних условиях, на мой взгляд, Сафонов выглядит гораздо надёжнее для всей команды. Он излучает уверенность в своей штрафной. Когда я смотрю на Сафонова, ворота кажутся намного меньше, чем когда я вижу Люка Шевалье. Он действует выше на линии, плюс харизма», — приводит слова Шарбоннье RMC Sport.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых пропустил пять голов и в двух матча отыграл «на ноль». Россиянин выступает за парижан с 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.

Материалы по теме
Портал 90min назвал Сафонова основным вратарём «ПСЖ» перед матчем Лиги 1 с «Марселем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android