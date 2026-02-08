37-летний Левандовски повторил достижение, покорявшееся лишь Месси и Роналду в XXI веке

37-летний польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски повторил историческое достижение двух легенд футбола Лионеля Месси и Криштиану Роналду в топовых европейских чемпионатах в XXI веке. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, Левандовски забил 10 голов в Ла Лиге сезона-2025/2026, став третьим игроком, достигшим двузначного числа мячей в 15 сезонах подряд в пяти ведущих европейских лигах этого столетия, после Роналду (16) и Месси (15). Роналду делал это в АПЛ («Манчестер Юнайтед»), Ла Лиге («Реал») и Серии А («Ювентус»), а Месси в чемпионатах Франции («ПСЖ») и Испании («Барселона»).

Отметим, данное достижение поляк установил во встрече 23-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (3:0), отметившись голом.

Левандовски играет за «Барселону» с лета 2022 года. Ранее он забивал мячи за «Баварию» и дортмундскую «Боруссию». В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами.

