18-летний Ямаль достиг отметки в 100 успешных обводок быстрее всех в топ-5 лигах Европы

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль сделал наибольшее количество успешных обводок в пяти ведущих европейских лигах в сезоне-2025/2026 и первым покорил отметку в 100 обводок. Об этом сообщает Opta Sport в социальной сети Х.

По данным источника, 18-летний футболист совершил ровно 100 обводок при 96 неудачных. Испанец сделал это быстрее всех в топ-5 лигах Европы. Второе место занимает нападающий «Манчестер Сити» Жереми Доку (62).

Отметим, данное достижение Ямаль установил во встрече 23-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (3:0). Кроме того, в данной игре Ламин отметился голом.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл за каталонский клуб 30 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 13 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года.

