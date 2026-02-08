Гасилин: «Реал Сосьедад» поднимается к зоне еврокубков, а Захарян смотрит со стороны

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о перспективах российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад» на фоне его многочисленных травм.

«Опять мы говорим, что Захарян травмирован. Можно провести одну игру, а затем на две пропасть. Есть у него мелкие травмы. С чем они связаны? Мы до конца не может разобраться. Скорее всего, это физическая готовность. Он молодой и талантливый игрок. Его качества замечают руководство и тренер. Обидно, что у команды новый тренер, конкуренты Захаряна получили шанс, а он травмирован. Команда поднимается к зоне еврокубков, а Арсен смотрит за этим со стороны», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

