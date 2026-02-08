«Это не повод для начала игры». Тренер «Аякса» сообщил, что дебют Зинченко откладывается

Исполняющий обязанности главного тренера «Аякса» Фред Грим сообщил, что первый матч Александра Зинченко за клуб пока откладывается.
Украинский футболист лишь недавно оформил рабочую визу. Двое других новичков амстердамцев — Маер Каррисо и Мартен Пас — до сих пор не получили необходимых документов.
«Десять дней без тренировок с командой — это не повод для начала игры. Они не тренировались десять дней, потому что ждали рабочую визу. Это не повод для начала матча. Просто невозможно», — приводит слова Грима AD.
В текущем сезоне Александр Зинченко играл за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Он принял участие в 10 матчах, не отметившись результативными действиями. Прежде фулбек выступал за «Манчестер Сити», «Уфу» и ПСВ. В «Аяксе» он находится на правах аренды.
