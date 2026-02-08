«Реал» предложил контракт дорогостоящему игроку «Ливерпуля»

Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате может продолжить карьеру в Мадриде. Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Реал» уже сделал предложение французскому футболисту.

Речь идёт о долгосрочном контракте: мадридский клуб готов предложить 26-летнему защитнику соглашение до лета 2031 года. При этом «сливочные» рассчитывают подписать игрока на правах свободного агента летом этого года.

Текущий контракт Конате с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее сообщалось, что переговоры между игроком и английским клубом о продлении соглашения зашли в тупик и существенного прогресса в них нет.

Интересно, что ещё в ноябре 2025 года журналист The Athletic Давид Орнштейн отмечал: «Реал» информировал «Ливерпуль» об отсутствии заинтересованности в трансфере Конате.

В текущем сезоне защитник провёл за «Ливерпуль» 31 матч во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

