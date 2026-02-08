Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёльн — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» предложил контракт дорогостоящему игроку «Ливерпуля»

«Реал» предложил контракт дорогостоящему игроку «Ливерпуля»
Комментарии

Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате может продолжить карьеру в Мадриде. Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Реал» уже сделал предложение французскому футболисту.

Речь идёт о долгосрочном контракте: мадридский клуб готов предложить 26-летнему защитнику соглашение до лета 2031 года. При этом «сливочные» рассчитывают подписать игрока на правах свободного агента летом этого года.

Текущий контракт Конате с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее сообщалось, что переговоры между игроком и английским клубом о продлении соглашения зашли в тупик и существенного прогресса в них нет.

Интересно, что ещё в ноябре 2025 года журналист The Athletic Давид Орнштейн отмечал: «Реал» информировал «Ливерпуль» об отсутствии заинтересованности в трансфере Конате.

В текущем сезоне защитник провёл за «Ливерпуль» 31 матч во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Фанат «Реала» разбил телевизор после гола Трубина

Материалы по теме
Дерзкий план «Реала», три цели «МЮ» и первый новичок Талалаева. Трансферы и слухи дня
Дерзкий план «Реала», три цели «МЮ» и первый новичок Талалаева. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android