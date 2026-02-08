Скидки
Кёльн — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Ты можешь стать владельцем и уволить меня». Президент «Севильи» отказался вернуть Рамоса

Комментарии

Серхио Рамос был готов пойти на беспрецедентный шаг ради возвращения в «Севилью». Как сообщает Marca, 39-летний защитник согласился доиграть сезон без зарплаты, стремясь помочь родному клубу сохранить прописку в Ла Лиге и поставить точку в карьере.

Идея возникла на фоне заявления спортивного директора андалусийцев, который на пресс-конференции признал отсутствие финансовых возможностей для новых подписаний. После этого с президентом клуба Хосе Марией дель Нидо связался Рене Рамос — брат и агент футболиста.

Окружение игрока предложило вариант, полностью снимающий денежный вопрос: Рамос был готов выступать бесплатно. Тем не менее сделка была заблокирована на уровне руководства. По данным источника, президент «Севильи» объяснил отказ опасениями за своё будущее в клубе: «Я не могу тебя подписать, потому что через три месяца ты можешь стать владельцем «Севильи» и уволить меня».

После срыва переговоров Рамос рассматривает другие варианты продолжения карьеры — в частности, сообщается об интересе со стороны «Марселя».

Илия Топурия провёл ударную тренировку с Серхио Рамосом

Материалы по теме
Топ-10 свободных агентов после закрытия окна. В списке — Стерлинг, Хамес и Серхио Рамос!
