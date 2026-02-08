Скидки
Футбол Новости

Лионель Месси забил эквадорской «Барселоне» в товарищеском матче

Лионель Месси забил эквадорской «Барселоне» в товарищеском матче
Комментарии

Товарищеский матч между «Интер Майами» и эквадорской «Барселоной» завершился вничью.

Игра, которая прошла в Гуаякиле, принесла болельщикам четыре забитых мяча — команды разошлись со счётом 2:2. Капитан «Интер Майами» Лионель Месси стал одним из ключевых действующих лиц встречи: аргентинец отметился голом и ассистом. Второй мяч американского клуба забил Герман Бертераме.

В составе хозяев поля результативными ударами отличились Жоао Рохас и Томас Мартинес. В концовке встречи «Интер Майами» остался в меньшинстве — на 87-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Давид Айяла.

