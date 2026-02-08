Криштиану Роналду поставил ультиматум саудовским чиновникам и готов покинуть лигу

Криштиану Роналду выразил серьёзное недовольство ситуацией в «Аль-Насре» и выдвинул ультиматум руководству Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Об этом сообщает MBC.

По информации источника, португалец разочарован трансферной политикой клуба и считает, что чиновники намеренно не усиливают «Аль-Наср», сосредотачивая ресурсы на поддержке «Аль-Хиляля» с целью обеспечить тому чемпионский титул.

Роналду дал понять, что не готов мириться с таким положением дел и требует изменений уже в ближайшее трансферное окно. В противном случае он готов покинуть Саудовскую Аравию.

«Если мои требования не будут удовлетворены в течение летнего периода, я уеду».

Отмечается, что ключевым условием для продолжения карьеры Роналду в «Аль-Насре» является реальное усиление состава и равное отношение к клубам со стороны руководства фонда.

Ранее португалец бойкотировал два матча своего клуба.

