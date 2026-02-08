Фабрицио Романо раскрыл причину бойкота Криштиану Роналду и рассказал о его будущем

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо у себя в YouTube-канале подробно рассказал о ситуации, связанной с бойкотом Криштиану Роналду матчей «Аль-Насра» и его будущим.

«Позвольте уточнить одну вещь. Проблема не между Криштиану Роналду и клубом «Аль-Наср». У Криштиану отличные отношения с тренером, с партнёрами по команде, с болельщиками, с руководством клуба. Это руководство делает важную работу, и Криштиану очень доволен людьми, которые работают в клубе.

Но есть PIF — фонд, который контролирует несколько клубов Саудовской Про-Лиги, принимает решения по инвестициям, бюджетам и всему остальному. Вот этим Криштиану недоволен — тем, как они управляют ситуацией с несколькими клубами и общей стратегией на высшем уровне.

Речь не о руководстве клуба, не о персонале, не о тренере, не о партнёрах по команде, не о менеджере и не о техническом штабе. Дело не в этом — это важно уточнить.

Так что нельзя сказать, что Криштиану разрывает отношения с «Аль-Насром» — вовсе нет. Просто Криштиану недоволен тем, как на самом высоком уровне управляют клубами Саудовской Про-Лиги, именно некоторыми из них, и людьми, которые этим занимаются», — заявил инсайдер.

Роналду пропустил уже два матча клуба в чемпионате. По слухам, он собирается бойкотировать и третий.

