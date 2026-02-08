Подробности бойкота Криштиану Роналду, изменения в КП Гуменника перед ОИ. Главное к утру
Фабрицио Романо рассказал подробности громкого бойкота Криштиану Роналду в Саудовской Аравии, стала известна новая музыка Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026, 27-летний непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов успешно защитил свой титул в бою с англичанином Альфи Дэвисом. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Фабрицио Романо раскрыл причину бойкота Криштиану Роналду и рассказал о его будущем.
- Стала известна новая музыка Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026.
- Усман Нурмагомедов задушил Альфи Дэвиса в третьем раунде, оставшись непобеждённым.
- Россиянин Ризван Куниев победил Жаилтона Алмейду на турнире UFC Fight Night 266.
- Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Чикаго» в НБА.
- Дабл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт» без Карри.
- «Реал» предложил контракт дорогостоящему игроку «Ливерпуля».
- Екатерина Александрова и Майя Джойнт выиграли парный турнир WTA-500 в Абу-Даби.
- «Наполи» в меньшинстве вырвал победу у «Дженоа» благодаря голу Хойлунда на 90+5-й минуте.
- «Лион» минимально обыграл «Нант», несмотря на удаление Эндрика.
- В Милане произошли столкновения между полицией и противниками Олимпиады.
- Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 7 февраля 2026 года.
