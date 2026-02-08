Подробности бойкота Криштиану Роналду, изменения в КП Гуменника перед ОИ. Главное к утру

Фабрицио Романо рассказал подробности громкого бойкота Криштиану Роналду в Саудовской Аравии, стала известна новая музыка Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026, 27-летний непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов успешно защитил свой титул в бою с англичанином Альфи Дэвисом. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня