Главная Футбол Новости

Эдди Хау признал, что не справляется с работой, после поражения «Ньюкасла» от «Брентфорда»

Комментарии

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение своей команды от «Брентфорда» со счётом 2:3 в 25-м туре АПЛ. После матча Хау отметил, что в данный момент не справляется со своей работой на должном уровне.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 3
Брентфорд
Лондон
1:0 Ботман – 24'     1:1 Янельт – 37'     1:2 Тьяго – 45+2'     2:2 Гимарайнс – 79'     2:3 Уаттара – 85'    

«Я всегда чувствую давление. Но для меня не имеет значения, какое именно давление. Когда ты работаешь на этой должности, ты всегда находишься в настоящем моменте: будь то давление, связанное с необходимостью победить, или стремление изменить результаты. Мы сейчас очень сильно погружены во второе чувство.

Я всегда говорю, что давление, которое я оказываю на себя, не может быть более экстремальным. Я предъявляю действительно высокие требования к тому, что делаю, как работаю и что прошу делать игроков. Очевидно, что в данный момент я недостаточно хорошо выполняю свою работу. Я раздражён собой, зол на себя, виню себя, беру всю ответственность на себя. Ни на кого другого», — приводит слова Хау Sky Sports.

В таблице английского чемпионата «сороки» занимают 12-е место с 33 очками.

