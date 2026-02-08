Эдди Хау признал, что не справляется с работой, после поражения «Ньюкасла» от «Брентфорда»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение своей команды от «Брентфорда» со счётом 2:3 в 25-м туре АПЛ. После матча Хау отметил, что в данный момент не справляется со своей работой на должном уровне.

«Я всегда чувствую давление. Но для меня не имеет значения, какое именно давление. Когда ты работаешь на этой должности, ты всегда находишься в настоящем моменте: будь то давление, связанное с необходимостью победить, или стремление изменить результаты. Мы сейчас очень сильно погружены во второе чувство.

Я всегда говорю, что давление, которое я оказываю на себя, не может быть более экстремальным. Я предъявляю действительно высокие требования к тому, что делаю, как работаю и что прошу делать игроков. Очевидно, что в данный момент я недостаточно хорошо выполняю свою работу. Я раздражён собой, зол на себя, виню себя, беру всю ответственность на себя. Ни на кого другого», — приводит слова Хау Sky Sports.

В таблице английского чемпионата «сороки» занимают 12-е место с 33 очками.