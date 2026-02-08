Скидки
Бавария Мюнхен — Хоффенхайм. Прямая трансляция
19:30 Мск
«Реал» готов предпринять серьёзные шаги по подписанию Родри — TEAMtalk

Мадридский «Реал» усилил интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Родри. «Сливочные» готовы предпринять серьёзные шаги по подписанию 29-летнего футболиста. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, руководство «Королевского клуба» обеспокоено отсутствием явных лидеров в составе команды в последние сезоны. В «Реале» считают Родри подходящим человеком на эту роль, способным руководить командой и помогать ей в обороне.

Полузащитник и «горожане» планируют обсудить продление контракта футболиста в ближайшие месяцы, но при этом испанец рассматривает возможность возвращения в Мадрид, являющийся его родным городом.

В нынешнем сезоне Родри принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Комментарии
