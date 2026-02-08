Скидки
Бавария Мюнхен — Хоффенхайм. Прямая трансляция
19:30 Мск
«Балтика» хочет арендовать форварда из Бразилии — Касагранде

«Балтика» хочет арендовать форварда из Бразилии — Касагранде
«Балтика» сделала предложение клубу «Куяба» из второй лиги Бразилии об аренде нападающего Дерика Ласерды. Предложенная сумма за аренду устроила команду из Мату-Гросу. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на 26-летнего футболиста также претендует «Коритиба».

Ласерда выступает в составе «Куябы» с лета 2023 года. За этот период форвард принял участие в 95 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России:

