«Валенсия» — «Реал»: во сколько начало матча Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию

Бавария Мюнхен — Хоффенхайм. Прямая трансляция
19:30 Мск
Валенсия — Реал: во сколько начало матча 23-го тура Ла Лиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между «Валенсией» и мадридским «Реалом». Игра пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

08 февраля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. В активе мадридцев 54 очка в 22 турах. Отставание от лидирующей «Барселоны», которая провела на одну игру больше, составляет четыре очка. «Валенсия» набрала 23 очка и располагается на 16-й строчке с отрывом от зоны вылета в одно очко.

