«ПСЖ» — «Марсель»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «ПСЖ» и «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «ПСЖ» и «Марселя» друг с другом:

Суперкубок Франции 2025, финал, 8 января 2026 года, «ПСЖ» — «Марсель» — 2:2, 4:1 пен.;

Лига 1, 5-й тур, 22 сентября 2025 года, «Марсель» — «ПСЖ» — 1:0;

Лига 1, 26-й тур, 16 марта 2025 года, «ПСЖ» — «Марсель» — 3:1;

Лига 1, 9-й тур, 27 октября 2024 года, «Марсель» — «ПСЖ» — 0:3;

Лига 1, 27-й тур, 31 марта 2024 года, «Марсель» — «ПСЖ» — 0:2.

С историей личных встреч «ПСЖ» и «Марселя» можно ознакомиться по ссылке.

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»: