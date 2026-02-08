Коул Палмер оформил больше всех хет-триков в АПЛ в истории «Челси» — Squawka

Полузащитник Коул Палмер стал рекордсменом лондонского «Челси» по количеству хет-триков в английской Премьер-лиге. В матче 25-го тура с «Вулверхэмптоном» (3:1) англичанин забил три гола за первые 38 минут игры. Встреча проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне.

Хет-трик в ворота «волков» стал для Палмера четвёртым в АПЛ с момента перехода в лондонский клуб. Как сообщает Squawka, ни один игрок в истории «Челси» не оформлял столько хет-триков в чемпионате страны.

Палмер защищает цвета «Челси» с осени 2023 года. Лондонцы заплатили за трансфер воспитанника «Манчестер Сити» € 47 млн. В текущем сезоне в активе футболиста восемь мячей и две голевые передачи в 17 матчах во всех турнирах.