Коул Палмер оформил больше всех хет-триков в АПЛ в истории «Челси» — Squawka
Полузащитник Коул Палмер стал рекордсменом лондонского «Челси» по количеству хет-триков в английской Премьер-лиге. В матче 25-го тура с «Вулверхэмптоном» (3:1) англичанин забил три гола за первые 38 минут игры. Встреча проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне.
Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон
0:1 Палмер – 13' 0:2 Палмер – 35' 0:3 Палмер – 38' 1:3 Арокодаре – 54'
Хет-трик в ворота «волков» стал для Палмера четвёртым в АПЛ с момента перехода в лондонский клуб. Как сообщает Squawka, ни один игрок в истории «Челси» не оформлял столько хет-триков в чемпионате страны.
Палмер защищает цвета «Челси» с осени 2023 года. Лондонцы заплатили за трансфер воспитанника «Манчестер Сити» € 47 млн. В текущем сезоне в активе футболиста восемь мячей и две голевые передачи в 17 матчах во всех турнирах.
