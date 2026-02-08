Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Хоффенхайм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Коул Палмер оформил больше всех хет-триков в АПЛ в истории «Челси» — Squawka

Коул Палмер оформил больше всех хет-триков в АПЛ в истории «Челси» — Squawka
Комментарии

Полузащитник Коул Палмер стал рекордсменом лондонского «Челси» по количеству хет-триков в английской Премьер-лиге. В матче 25-го тура с «Вулверхэмптоном» (3:1) англичанин забил три гола за первые 38 минут игры. Встреча проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон
0:1 Палмер – 13'     0:2 Палмер – 35'     0:3 Палмер – 38'     1:3 Арокодаре – 54'    

Хет-трик в ворота «волков» стал для Палмера четвёртым в АПЛ с момента перехода в лондонский клуб. Как сообщает Squawka, ни один игрок в истории «Челси» не оформлял столько хет-триков в чемпионате страны.

Палмер защищает цвета «Челси» с осени 2023 года. Лондонцы заплатили за трансфер воспитанника «Манчестер Сити» € 47 млн. В текущем сезоне в активе футболиста восемь мячей и две голевые передачи в 17 матчах во всех турнирах.

Материалы по теме
«Челси» выгнал Стерлинга, Дембеле заманивают в Саудовскую Аравию. Трансферы и слухи дня
«Челси» выгнал Стерлинга, Дембеле заманивают в Саудовскую Аравию. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android