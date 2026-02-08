Скидки
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Ливерпуль — Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 25-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 19:30

«Ливерпуль» — «Ман Сити»: онлайн-трансляция игры 25-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 19:30
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
После 24 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 39 очков и занимают шестое место. «Горожане» заработали 47 очков и располагаются на второй строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» встретится с «Сандерлендом» (11 февраля), а «Манчестер Сити» — с «Фулхэмом» (11 февраля).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Какие карточки есть в футболе:

