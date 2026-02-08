Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Марсель: текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура Лиги 1 начнется в 22:45, 8 февраля

«ПСЖ» — «Марсель»: текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура Лиги 1 начнётся в 22:45
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «ПСЖ» и «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Марсель
Марсель
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. В финале Суперкубка Франции в основное время «ПСЖ» и «Марсель» сыграли со счётом 2:2, однако в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:1. Также клубы встречались в матче 5-го тура Лиги 1. В той игре «Марсель» одержал победу со счётом 1:0.

После 20 матчей французского чемпионата «ПСЖ» занимает вторую строчку турнирной таблицы с 48 очками. «Марсель» располагается на четвёртой строчке, у команды 39 очков.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Энрике — о вратарях «ПСЖ»: нравится конкуренция на каждой позиции — это современный футбол

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android