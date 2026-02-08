В ЦСКА ответили, будет ли клуб усиливать позицию вингера в это трансферное окно

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о возможном усилении флангов атаки клуба в зимнее трансферное окно. Ранее стало известно, что медосмотр перед трансфером в московский клуб прошёл полузащитник «Краснодара» Данила Козлов.

— Будет ли ЦСКА после возможного трансфера Козлова из «Краснодара» покупать игрока на позицию вингера?

— Давайте step by step, если Козлов станет футболистом ЦСКА, тогда этот вопрос можно будет обсуждать, — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В текущее трансферное окно состав ЦСКА пополнили три футболиста. Из «Зенита» перешёл нападающий Лусиано Гонду, у «Локомотива» был куплен полузащитник Дмитрий Баринов, а из «Урала» в команду перебрался нападающий Максим Воронов.