Бавария Мюнхен — Хоффенхайм. Прямая трансляция
19:30 Мск
В ЦСКА ответили, будет ли клуб усиливать позицию вингера в это трансферное окно

В ЦСКА ответили, будет ли клуб усиливать позицию вингера в это трансферное окно
Комментарии

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о возможном усилении флангов атаки клуба в зимнее трансферное окно. Ранее стало известно, что медосмотр перед трансфером в московский клуб прошёл полузащитник «Краснодара» Данила Козлов.

— Будет ли ЦСКА после возможного трансфера Козлова из «Краснодара» покупать игрока на позицию вингера?
— Давайте step by step, если Козлов станет футболистом ЦСКА, тогда этот вопрос можно будет обсуждать, — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В текущее трансферное окно состав ЦСКА пополнили три футболиста. Из «Зенита» перешёл нападающий Лусиано Гонду, у «Локомотива» был куплен полузащитник Дмитрий Баринов, а из «Урала» в команду перебрался нападающий Максим Воронов.

