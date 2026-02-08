«Ливерпуль» — «Ман Сити»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Скидки
Бавария Мюнхен — Хоффенхайм. Прямая трансляция
19:30 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Манчестер Сити: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» друг с другом:

АПЛ, 11-й тур, 9 ноября 2025 года, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 3:0;
АПЛ, 26-й тур, 23 февраля 2025 года, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 0:2;
АПЛ, 13-й тур, 1 декабря 2024 года, «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 2:0;
АПЛ, 28-й тур, 10 марта 2024 года, «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 1:1;
АПЛ, 13-й тур, 25 ноября 2023 года, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 1:1.

С историей личных встреч «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
