«Ницца» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура Лиги 1 начнётся в 17:00

Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Ницца — Монако: текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура Лиги 1 начнется в 17:00

Комментарии

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Ницца» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ницца
Ницца
Не начался
Монако
Монако
После 20 матчей французского чемпионата «Ницца» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы с 22 очками. «Монако» располагается на 10-й строчке, у команды 27 очков.

В следующем туре «Ницца» встретится с «Лионом» (15 февраля), а «Монако» сыграет с «Нантом» (13 февраля).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
