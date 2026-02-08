«Ницца» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура Лиги 1 начнётся в 17:00

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Ницца» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 20 матчей французского чемпионата «Ницца» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы с 22 очками. «Монако» располагается на 10-й строчке, у команды 27 очков.

В следующем туре «Ницца» встретится с «Лионом» (15 февраля), а «Монако» сыграет с «Нантом» (13 февраля).

