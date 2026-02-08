Скидки
Футбол

Алвес: Баринов принесёт огромную пользу и успех в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес высказался о влиянии новичка клуба Дмитрия Баринова на партнёров по команде. Россиянин перебрался в стан красно-синих из «Локомотива» в зимнее трансферное окно.

«Наша команда и так была очень сильная с точки зрения лидерских качеств. У нас с самого начала была очень сплочённая команда. А с приходом Баринова без всякого сомнения стало ещё лучше. Баринов, даже не имея капитанской повязки, ведёт себя как капитан.

Он всё время тебя поддерживает в игре и передаёт энергию. И за пределами поля Баринов даёт дух капитанства. У меня даже нет слов, чтобы выразить свою радость. Я уверен, что он принесёт огромную пользу и огромный успех в ЦСКА», — сказал Алвес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

